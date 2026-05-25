Закон задейства армията за защита на руски граждани в чужбина

Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, който предвижда задействане на армията за защита на руски граждани в чужбина.

Законът трябва да влезе в сила десет дни след официалното му публикуване. Армията може да бъде задействана, за да защити руски граждани, които са арестувани или подложени на съдебно преследване от чуждестранни съдилища без участието на руската страна.

Става дума за решения на международни инстанции, чиито компетенции не се основават на международен договор с Москва или резолюция на Съвета за сигурност на ООН, приета съгласно глава VII от Устава на Обединените нации, посочва БНР. Тя регламентира правомощията на Съвета за сигурност при заплахи за мира, нарушения на мира или актове на агресия.

Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин заяви по-рано, че "западното правосъдие се е превърнало в репресивна машина за разправа с несъгласните с решенията, натрапвани от европейските чиновници". По думите му, при тези условия е важно да се направи всичко необходимо за защитата на руснаците зад граница.

Междувременно от руското министерство на външните работи определиха като провокация задържането в Чехия на бившия ръководител на отдела за външни връзки на Руската православна църква митрополит Иларион и настояха за незабавното му освобождаване.

В близките дни в министерството ще бъде извикан чешкият посланик в Москва, за да му бъде заявен решителен протест, посочи говорителката Мария Захарова.

Митрополит Иларион беше задържан вчера, след като при обиск в автомобила му беше открито прахообразно вещество с бял цвят. Той заяви, че никога не е имал нищо общо с разпространението на наркотици и настоя за независимо разследване. Митрополитът беше пенсиониран с решение на Светия синод на Руската православна църква във връзка с обвинения в сексуални посегателства и пристрастеност към разкош, припомня агенция Интерфакс.

