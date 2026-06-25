Законът за съдебната власт влиза за окончателно приемане

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Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала.

Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него.

Законопроектът, който депутатите ще обсъждат, е общ, съставен въз основа на предложения на три формации "Прогресивна България", "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Той беше приет на две заседания на правна комисия, предаде БНР.

Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор или пък изпълняващи такива функции повече от шест месеца.

Отхвърлени бяха предложенията на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за обществена квота във Висшия съдебен съвет, както и идеята той да не е постоянно действащ орган, а да заседава на сесии.

Не се прие и кандидатите за съдебни кадровици да декларират собственост на недвижими имоти и участия в търговски дружества извън България, както и членства в тайни организации и неформални общества.

От "Прогресивна България" се отказаха от намерението си да наложат пълен мораториум върху кадровите решения на ВСС, ако мандатът на членовете му е изтекъл с повече от една година, какъвто е случаят с настоящия. Изключение ще се прави за започналите вече конкурси за младши магистрати.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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