Закопчаха 41-годишен дилър на дрога от Варна

снимка: Фейсбук, ОДМВР

С метамфетамин е задържан 41- годишен варненец, известни на МВР, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР в областния град.

По данни на полицията преди дни, нарушителят бил заловен от криминалисти от Първо РУ, при проведена специализирана полицейска операция. Акцията била по линия „Противодействие на разпространението на наркотици“. При последвалите процесуално-следствени действия, служителите на реда извършили претърсване на обитаваното от него жилище. Там полицаите намерили наркотичните вещества, в различни дози.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Срещу него е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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