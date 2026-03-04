Закопчаха 49-годишен варненец, нарязал гумите на три коли в ж.к. "Победа"

снимка: Фейсбук, ОДМВР-Варна

Вчера, час след полунощ, е заявено в Трето РУ за срязани гуми на три леки автомобила, паркирани във варненския ж.к. "Победа". Бързите действия на униформените довели до установяване на извършителя – 49-годишен варненец, известен на МВР.

Мъжът, срещу когото е образувано бързо производство, е задържан за срок до денонощие.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!