Закопчаха 49-годишен варненец, нарязал гумите на три коли в ж.к. "Победа"
снимка: Фейсбук, ОДМВР-Варна
Вчера, час след полунощ, е заявено в Трето РУ за срязани гуми на три леки автомобила, паркирани във варненския ж.к. "Победа". Бързите действия на униформените довели до установяване на извършителя – 49-годишен варненец, известен на МВР.
Мъжът, срещу когото е образувано бързо производство, е задържан за срок до денонощие.
