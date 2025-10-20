Закопчаха агресивна крадла, обрала възрастни жени и дете в центъра на Варна

снимка: МВР

След извършени издирвателни мероприятия, служители на Първо РУ във Варна задържаха 26-годишна жена, живееща в града. Арестуваната извършила три грабежа в рамките на дни. И в трите случая деянията са извършени с употреба на сила, и са се случили в централната част на града, съобщиха от ОДМВР.

Пострадалите са малолетно дете на 10 години, на което е отнето яке с емблема на футболен клуб, жена на 71 години, на която е издърпана златна халка от ухото и друга възрастна жена на 75 години, на която са издърпани двете обеци от ушите.

Тримата пострадали са жители на Варна.

По случаите са образувани досъдебни производства, а извършителката е задържана за срок до 24 часа по ЗМВР.

