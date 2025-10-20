реклама

Закопчаха агресивна крадла, обрала възрастни жени и дете в центъра на Варна

20.10.2025 / 14:16 1

снимка: МВР

След извършени издирвателни мероприятия, служители на Първо РУ във Варна задържаха 26-годишна жена, живееща в града. Арестуваната извършила три грабежа в рамките на дни. И в трите случая деянията са извършени с употреба на сила, и са се случили в централната част на града, съобщиха от ОДМВР.

Пострадалите са малолетно дете на 10 години, на което е отнето яке с емблема на футболен клуб, жена на 71 години, на която е издърпана златна халка от ухото и друга възрастна жена на 75 години, на която са издърпани двете обеци от ушите.

Тримата пострадали са жители на Варна.

По случаите са образувани досъдебни производства, а извършителката е задържана за срок до 24 часа по ЗМВР.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
0
kris (преди 35 минути)
Рейтинг: 520772 | Одобрение: 96477
Да и резнат ръчичките до лактите и до края на живота и някой друг да я забърсва след голяма нужда.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама