Закопчаха двама рецидивисти в момент на кражба от кола на крайбрежната алея във Варна

снимка: Фейсбук, AI

В хода на проведена специализирана полицейска операция от служители при сектор "Криминална полиция" към Второ РУ във Варна, проведена преди дни, са задържани двама варненски мъже на 51 и на 55 години, криминално проявени и осъждани, съобщиха от ОД на МВР в областния град.

По данни на полицията ареста е извършен за кражба на раница с лични вещи, задигната от паркиран автомобил на крайбрежна алея в града.

След предприетите незабавни действия на криминалистите, същите са заловени на местопроизшествието, в момента в който двамата извършители противозаконно проникват в лекият автомобил, докато се опитват да установят владение върху чуждите вещи.

Материалите са докладвани на наблюдаващ прокурор при Варненска районна прокуратура. Повдигнато е обвинение и на двамата, след което са предадени на Арест Варна за изпълнение на взетата им мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок от 72 часа.

Продължава работата по документиране на криминалното деяние.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!