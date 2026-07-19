Закопчаха двама служители на НАП за подкуп в Черноморец

Пекселс

Двама служители на НАП са задържани, след като са поискали подкуп от собственик на търговски обект в Черноморец, съобщиха от полицията.

На 18.07.т.г. около 14.30 ч. в Районно управление - Созопол е получено съобщение от мъж, стопанисващ търговски обект - минимаркет в Черноморец за това, че малко по-рано при извършена проверка от двама служители на НАП са констатирани множество нарушения. За съставянето на акт, но само за едно нарушение, му е поискана сумата от 300 евро, като непосредствено след предаване на парите двамата служители са задържани, предаде БНР.

По случая са извършени множество процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас. Образувано е досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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