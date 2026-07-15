Закопчаха двама за хулиганство - единият хвърлял бутилки, другият ритал кошчета и крещял в Морската градина на Варна

снимка: Фейсбук, ОДМВР

Полицаите от Второ РУ са реагирали по два отделни сигнала за хулигански прояви. Предприети са действия за престъпления по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР-Варна.

Първият случай касае мъж, който в късните часове на вечерта в ж.к. „Левски“ нарушавал обществения ред, хвърляйки стъклени бутилки. Извършителят е 43-годишен мъж, който е настанен в психиатрична клиника. Образуван е заявителски материал.

При другия сигнал, получен в следобедните часове от Приморския парк, задържаният е мъж на 41 години, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. По данни на полицията мъжът ритал монтираните в парка кошчета за отпадъци, хвърлял предмети и крещял предизвикателно. Нарушителят е задържан за срок до 24 часа и е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!