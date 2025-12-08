Закопчаха играч от Висшата лига в Лондон

Снимка Пиксабей

Футболист от отбор от Висшата лига на Англия, чиято самоличност не се разкрива, е бил арестуван в централен Лондон по подозрение в нападение, участие в сбиване и нарушаване на обществения ред. От полицията съобщиха, че инцидентът е станал в ранните часове на събота в района на Уест Енд. Медии на Острова обявиха неофициално, че става дума за десния бранител на Кристъл Палас - Даниел Муньос (вдясно), предава БТА.

29-годишният играч е задържан по две обвинения в нападение и едно в участие в сбиване. Пострадалият е откаран в болница с наранявания. Според информация, предоставена на BBC Sport, футболистът е освободен под гаранция, докато разследването продължава.

По правни причини името му не може да бъде оповестено. Във Великобритания полицията в изключителни случаи обявява или потвърждава името на арестувано лице.

