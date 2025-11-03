Закопчаха известен на полицията варненец, счупил стъклата на два автомобила

Пиксабей

В хода на проверка, предприета в края на отминалата седмица, по подадени сигнали, униформени от Четвърто РУ задържали 32-годишен варненец, който е известен на полицията, съобщиха от ОДМВР-Варна.

Часове по-рано, извършителят е счупил стъкла на два леки автомобила, паркирани в кв. "Аспарухово".

По случаите са образувани досъдебни производства, разследването по които продължава под наблюдението на прокуратурата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!