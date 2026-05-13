Закопчаха криминално проявен от Варна разбивал и обирал коли по централните улици на града

снимка: Фейсбук, AI

Вчера, служители на криминална полиция на Първо РУ Варна са установили и задържали многократно криминално проявен мъж на 32 години, жител на Варна, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в областния град. Задържането на мъжа е след подадени сигнали през последните дни за извършени кражби на различни части и вещи, от леки автомобили, паркирани на централните улици на града.

Установено е , че същият е действал в различни часове на денонощието, като е увреждал ключалките на моторните превозни средства, за да отнеме противозаконно различни предмети от тях.

В хода на образуваните досъдебни производства, ОИМ продължават, с оглед събиране на допълнителни доказателства за документиране инкриминираните действия на виновника. Материалите са докладвани на прокурор при ВРП.

