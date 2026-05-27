Закопчаха мъж от Ботевград присвоил ел. тротинетка от стълбище на блок във Варна

Булфото

Вчера, полицаи на Първо РУ във Варна са установили и задържали 29-годишен жител на Ботевград, известен на МВР. Три часа по-рано в районното бил подаден сигнал за открадната електрическа тротинетка, оставена на стълбищна площадка, съобщават от ОД на МВР в града.

Благодарение на бързите оперативно-издирвателни действия на служителите на реда, довели до залавяне на посегателя, посочват от полицията.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа и по случаят е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!