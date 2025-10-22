Закопчаха наркодилър от Варна

Булфото

Варненец - на 41 години, е задържан за разпространение на наркотици, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Преди дни, служители на Трето РУ са засекли мъжа по време на продажба на забранени субстанции.

Последвало претърсване в обитаваното от нарушителя жилище. Там криминалистите намерили и иззели електронна везна и метамфетамин, видно от направената експертна справка.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 354А, ал.1 от НК. Докладвано е на прокуратурата, като му е взета мярка за неотклонение.



За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!