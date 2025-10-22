реклама

Закопчаха наркодилър от Варна

22.10.2025 / 12:21 0

Булфото

Варненец - на 41 години, е задържан за разпространение на наркотици, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Преди дни, служители на Трето РУ са засекли мъжа по време на продажба на забранени субстанции.

Последвало претърсване в обитаваното от нарушителя жилище. Там криминалистите намерили и иззели   електронна везна и метамфетамин, видно от направената експертна справка.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 354А, ал.1 от НК. Докладвано е на прокуратурата, като му е взета мярка за неотклонение.
 

 

