Закопчаха наркопласьор от варненския квартал "Аспарухово" минути след "сделка"

снимка: Фейсбук, ОДМВР-Варна

Два вида психоактивни опиати и електронна везна са иззети при претърсване в частен дом, по време на специализирана полицейска акция. Операцията по линия „Разпространение на наркотични вещества“ е била реализирана преди няколко дни на територията на кв. "Аспарухово", съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

До действията на криминалистите се стигнало, след като заловили 37-годишния собственик на претърсвания имот, непосредствено след разпространение на дрога.

Случаят е докладван на Окръжна прокуратура, под чието ръководство продължава работа досъдебното производство.

