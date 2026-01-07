Закопчаха варненец в Шумен с над килограм марихуана и други наркотици

снимка: ОДМВР-Шумен

Мъж е задържан за притежание на множество наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Шумен.

Криминалисти са спрели водач на лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 21-годишен мъж, с адресна регистрация във Варна, на 5 януари около 14:50 часа на ул.“ Индустриална“ в Шумен, след получен оперативен сигнал. При обиск в него е намерен плик с около 120 грама зеленикава тревна маса и плик с около 10 грама бяло кристално вещество, които предстои да бъдат изследвани в лаборатория.

При последвало претърсване в обитавано от него жилище са намерени и иззети над килограм суха тревна маса, по данни на мъжа– марихуана, около 60 грама кристалообразно вещество- метамфетамин, около 10 грама бяло вещество, за което варненецът обяснил, че е кокаин. В жилището му са намерени и множество полиетиленови торбички, както и две машинки за вакуумиране. Иззети са и две електронни везни.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Назначени са експертизи. Работата по случая продължава под ръководството на компетентната прокуратура, предаде БТА.

