Закопчаха жена от Ловешко за притежание на боеприпаси и наркотици

Фейсбук, ОДМВР

Жена на 48 години е била задържана за притежание на боеприпаси и наркотици, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР – Ловеч.

Служители на Районното управление (РУ) в Ябланица са извършили проверка в частен имот в село Брестница, обитаван от жената. В хода на последвалите процесуално-следствени действия са намерени и иззети десет патрона – 9-и калибър, 15 станиолени топчета със суха зелена тревиста маса и общо тегло 4,58 грама и три найлонови пликчета, съдържащи суха зелена тревиста маса, чието общо тегло е 114,66 грама.

За случая е уведомен дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство. Жената е била задържана за срок до 24 часа в РУ - Ябланица. Работата продължава, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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