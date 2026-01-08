Заледен е пътят Пампорово-Смолян, има опашки от изчакващи автомобили

Булфото, илюстративна

Заледен е пътят Пампорово-Смолян, в района на Пампорово са се образували опашки от изчакващи да преминат леки автомобили. Падналият в следобедните часове сняг е около 2-3 см, но рязкото застудяване образува заледяване по пътя, предаде БТА.

Пътуващите могат да използват алтернативния път за Пампорово през Рожен.

Всички пътища в областта са отворени, трасетата се опесъчават и обработват, съобщиха от Областното пътно управление в Смолян.

В участъка от бившата автогара към „Студенец“ бе спряла машина на снегопочистващата фирма, за да се поставят вериги за движение при зимните условия.

