Заледени участъци и температура около минус 10 градуса на прохода "Петрохан"

Снимка АПИ, архив

Почистен и опесъчен е пътят през прохода "Петрохан", но въпреки това има заледяване на места.



Това съобщават шофьори и съветват всички да бъдат внимателни. От споделените кадри се вижда, че се е образувала и мъгла.



Днес на прохода температурите са изключително ниски около - 10 градуса.



Фокус припомня, че НИМХ издаде жълт предупредителен код за опасно ниски температури в цялата страна днес.



Шофирайте внимателно и с подготвени за зимните условия автомобили!

