реклама

Заледени участъци и температура около минус 10 градуса на прохода "Петрохан"

18.01.2026 / 10:20 0

Снимка АПИ, архив

Почистен и опесъчен е пътят през прохода "Петрохан", но въпреки това има заледяване на места. 

Това съобщават шофьори и съветват всички да бъдат внимателни. От споделените кадри се вижда, че се е образувала и мъгла.

Днес на прохода температурите са изключително ниски около - 10 градуса. 

Фокус припомня, че НИМХ издаде жълт предупредителен код за опасно ниски температури в цялата страна днес.

Шофирайте внимателно и с подготвени за зимните условия автомобили!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама