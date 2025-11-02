Залесяването на "Гарга баир" край Велико Търново започва през ноември

Снимки: Фейсбук

Залесяването на "Гарга баир" започва през ноември. Това обяви във фейсбук кметът на Велико Търново - Даниел Панов. "Още от този месец поставяме началото на възстановяването на горския фонд, унищожен от големия пожар на 8 юли. Към днешна дата обгорелият терен вече е почистен – премахнати са всички изгорели дървета, както и изсъхналите и болни стари борове. Оформени за тераси за новото залесяване. Предстои специализирана подготовка на почвения слой", написа още той.

Професионалното залесяване ще стартира на 17 ноември. На 22 ноември – събота, в акцията ще могат да се включат и доброволци. Препоръчителна е организацията по групи, допълва Панов.



Записването на доброволци започва от утре – 3 ноември, в отдел „Екология, чистота и озеленяване“ в Община Велико Търново, на телефони 062619502, 062619503 и 062619522. Сборният пункт на 22 ноември ще е в района на старата чешма „Каменец“ край пътя между Велико Търново и Арбанаси, началото е в 9 ч. Подробности около логистиката ще бъдат оповестени в следващите дни.





В първия етап на залесяване през ноември ще бъдат обхванати 67 декара от „Гарга баир“, осигурени са 20 100 дръвчета от Държавното горско стопанство и бизнеса. Избрани са местни широколистни видове, съобразени с релефа, почвата и особеностите на микроклимата. Подборът на дърветата е съгласуван с Регионалната инспекция по околната среда и водите, с лесовъди и експерти по опазване на горския фонд, уточнява кметът на Велико Търново.



Възстановяването на горския фонд обединява Община Велико Търново, Регионалната дирекция по горите, Държавното горско стопанство, Общинското горско предприятие, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите и филиала му в старата столица, Център за продължаващо обучение в Лесотехническия университет и др.

