Заличават все повече социални мрежи за привърженици на Тръмп

Кадър Фейсбук, Доналд Тръмп

Блокират социални мрежи с постове в подкрепа на Тръмп. Консервативната социална мрежа Parler днес е извън строя, ден след решението на "Амазон" (Amazon) да блокира достъпа на приложението до своите сървъри заради неспособността на мрежата да модерира постовете, подстрекаващи към насилие, предаде Франс прес, като се позова на специализиран сайт за наблюдение на мрежата, предаде БТА.

Според сайта "Down For Everyone Or Just Me" приложението е офлайн от полунощ (08.00 ч. тази сутрин по Гринуич), което означава, че собствениците засега не са успели да намерят друг хостинг.

Популярността на мрежата стремително скочи през последните дни - тя стана безплатно приложение номер едно в магазина "Ап Стор" (App Store) на "Епъл" (Apple) след решението на "Туитър" (Twitter) да заличи акаунта на Доналд Тръмп, обвинен, че е подстрекавал протестиращите, анхлули в Капитолия.

Посланията в подкрепа на атаката, както и призивите за нови демонстрации, продължаваха да се множат на платформата, което принуди "Гугъл" (Google) да я изтегли от своя магазин за приложения в петък, последвана от "Епъл" в събота. След това "Амазон" в писмо до собствениците обяви, че прекратява обслужването на приложението от 23,59 ч. в неделя заради "съдържание с насилие". Базирана в Хендерсън, щата Невада, платформата е основана през 2018 г. от Джон Матци - инженер по информатика, и Ребека Мърсър, важен дарител на Републиканската партия.

Джон Матци заяви в своя профил в събота, че мрежата може да остане "недостъпна в интернет до седмица". "Ще направим всичко, за да намерим бързо нов доставчик", добави той и обвини интернет гигантите, че водят "война срещу свободата на словото".

Мрежата работи в общи черти като Туитър, с профили, които може да бъдат следвани, с parleys, вместо tweets (от "парли", парламентьорски преговори ежду противници. Отначало тя привличаше по-специално ултраконсерватори и крайнодесни, но сега я използват главно по-умерени републиканци, включително политици като конгресмен Девин Нунес и губернатор Кристи Ноем от Южна Дакота, отбелязва АФП.

