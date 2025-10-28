Залостиха „Нефтохим“

Кадри Флагман

Нефтената рафинерия на „ЛУКойл“ край Бургас осъмна днес блокирана от ДАНС, митницата и данъчните. Порталите ѝ бяха залостени. Бе издадена забрана през тях да не преминава никой друг, освен служители на „Нефтохим“, пише Флагман. Пред входа откъм село Братово, където е единственият пункт за товарене на бензин, нафта и други течни нефтопродукти, са се събрали много цистерни. Някои шофьори чакат вече повече от 9 часа, за да влязат. „Никой не ни обяснява защо порталът е затворен. Нямаме яснота кога и дали изобщо ще ни пуснат“, заяви един от тях. На 100 метра от входа е заела позиции и жандармерията.

„Заводът бе блокиран от държавните органи още рано сутринта около 7 часа. Те наредиха порталите да бъдат затворени за външни лица до второ нареждане“, разказа служител на „Нефтохим“, пожелал анонимност. Представител на митницата подхвърлил злорадо, че „ей сега ще им направим едно мерене на тях“. Подобни замервания митницата действително извършва по график всеки месец, но те са винаги на първо число. По тази причина тогава цистерни не пътуват към рафинерията. Днешната акция е започнала без предупреждение и е имала стихиен характер, описаха свидетели. Митническите служители, които ту влизаха, ту излизаха от завода, изглеждаха в приповдигнато и весело настроение. Към редакционното приключване на текста заводът оставаше все така блокиран.

Производствата с непрекъсваем цикъл в „Нефтохим“ продължават да работят и в момента, установи проверка. Служители в по-странични звена, които нямат отношение към прякото производство на течни горива, както и работещи в производствени мощности за по-дълбочинна преработка на нефта, признаха, че днес са били предупредени да се готвят за извънреден, дълъг и вероятно неплатен отпуск.

Днешната обсада на „Нефтохим“ е кулминацията на цяла поредица събития, започнали след като САЩ наложиха финансови санкции на неговия собственик „ЛУКойл“ и на държавната руска компания „Росснефт“. На 22 октомври министерството на финансите във Вашингтон нареди блокиране на всички активи на двете фирми и дъщерните им дружества на американска територия или на места под американска юрисдикция. Едновременно с това бе забранено на американци и техни фирми да извършват транзакции с тях. Макар това да не касае директно България, страната използва случая, за да притисне „ЛУКойл“ да продаде рафинерията си.

Българската държава притежава в „Нефтохим“ т. нар. „златна акция“, която позволява на делегиран неин представител да участва в заседанията на надзорния съвет на завода и да блокира решения, касаещи националната сигурност. Този човек в момента е Цветан Цирков - абсолютно неизвестна личност, която никога преди не се е занимавала с горива. Няма данни и че разбира от производството им. От продажбата на нефтозавода до сега България никога не се е възползвала от възможностите на златната си акция. Дори напротив - сама е привеждала в действие вече взети от руския собственик решения, което намеква, че „ЛУКойл“ е имал златна акция в българското правителство.

Най-скандално сред тях бе решението „Нефтохим“ да бъде изваден от списъка на предприятията със замърсена среда на работа. Това доведе до отпадането на всички работещи в рафинерията от първа категория труд, следователно до намаляване на заплатите и допълнителните им бонуси, като намалено с час работно време. С решението се позволяваше на работодателя да увеличава работното им време, което „ЛУКойл“ направи веднага.

Решението бе взето през 2007 година с огромното лобиране на тогавашната социална министърка от БСП Емилия Масларова и министър-председателя Сергей Станишев. За него гласуваха всички министри. Дори сега, когато положението на „ЛУКойл“ в България е силно разклатено, нито един държавник не се е загрижил да върне високата категория труд на работещите в едно от най-опасните и канцерогенни производства в страната.

Санкциите, наложени от САЩ, имат гратисен период до 21 ноември. След това е възможно някои финансови операции на „ЛУКойл“ да бъдат засегнати от тях, но това по никакъв начин не касае работата на „Нефтохим“. Показното залостване на порталите на рафинерията днес изглежда като изпреварваща вътрешна акция на българската държава, коментират експерти. Според тях страната се опитва хем да се представи пред САЩ като верен съюзник, преди още към нея да е отправено каквото и да е искане. Хем по този начин „ЛУКойл“, на когото само до вчера всички български правителства се кланяха до земята, е притиснат да се маха по-бързо от държавата.

