Заловиха 17-годишен да шофира край Перник, колата е на криминално проявен
Снимка: Булфото
Единадесетокласник е установен да шофира лек автомобил без свидетелство за управление. При проверка край светофара в пернишкото село Драгичево служители на Второ РУ установили, че зад волана на автомобил „Ауди“ е 17-годишен ученик, който е неправоспособен. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.
Автомобилът е собственост на криминално проявен перничанин, от когото ще бъде потърсена административнонаказателна отговорност.
Младежът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни, предава Дарик.
По случая е образувана преписка, която след приключване ще бъде изпратена на Районна прокуратура – Перник за отношение по компетентност.
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