Заловиха 17-годишен да шофира край Перник, колата е на криминално проявен

Снимка: Булфото

Единадесетокласник е установен да шофира лек автомобил без свидетелство за управление. При проверка край светофара в пернишкото село Драгичево служители на Второ РУ установили, че зад волана на автомобил „Ауди“ е 17-годишен ученик, който е неправоспособен. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Автомобилът е собственост на криминално проявен перничанин, от когото ще бъде потърсена административнонаказателна отговорност.

Младежът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни, предава Дарик.

По случая е образувана преписка, която след приключване ще бъде изпратена на Районна прокуратура – Перник за отношение по компетентност.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!