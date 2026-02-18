Заловиха 20-годишен ало измамник, взел над 20 хиляди евро, злато и сребро от две жертви във Варненско

снимка: ОДМВР-Варна

Досъдебно производство за две телефонни измами е образувано срещу 20-годишен жител на гр. Левски, обл. Плевен. Мъжът е установен и задържан след получени сигнали от село Водица и Игнатиево, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Бързата реакция на криминалистите довела до залавяне на измамника, който в първия случай е взел над 10 000 евро, 3 200 лева, 4 златни и два сребърни пръстена, както и

златен синджир. Във втория случай още 10 000 евро са били получени от пострадалия тъжител.

Схемата, в която са били въведени в заблуждение собствениците на инкриминираните вещи, е добре позната – представяйки се за полицейски служител.

Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!