Заловиха 25-годишен шофьор с близо 2 промила алкохол в Троянско

Мъж е заловен да шофира с близо 2 промила алкохол в Троянско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Водачът е спрян за полицейска проверка в село Шипково в нощта срещу 31 май.

Установено е, че 25-годишният шофьор управлява лек автомобил след употреба на алкохол, с концентрация от 1,98 промила в издишания въздух.

Образувано е бързо производство, а водачът е задържан за срок до 24 часа в Районното управление на МВР в Троян.

При сходен случай на 18 май полицията в Троян установи 21-годишен мъж, шофиращ с 2,52 промила алкохол в издишания въздух, припомня БТА. На 12 май, отново в Троян, 29-годишен мъж беше задържан да шофира с 2,1 промила алкохол.

