Заловиха 28-годишен мъж, откраднал хранителни стоки от супермаркет във Варна
Снимка: Булфото, илюстративна
Мъж на 28 години, криминално проявен и осъждан, е заловен от полицаите на Второ РУ във Варна.
Той попаднал в ареста, след като е откраднал хранителни стоки за над 200 евро от супермаркет, съобщават от Областната дирекция на МВР в морската столица.
Бързата намеса на служителите на реда, довела до установяване и задържането на нарушителя.
По случая е образувано бързо производство и е уведомена прокуратурата.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!