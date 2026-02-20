Заловиха 28-годишен мъж, откраднал хранителни стоки от супермаркет във Варна

Снимка: Булфото, илюстративна

Мъж на 28 години, криминално проявен и осъждан, е заловен от полицаите на Второ РУ във Варна.

Той попаднал в ареста, след като е откраднал хранителни стоки за над 200 евро от супермаркет, съобщават от Областната дирекция на МВР в морската столица.

Бързата намеса на служителите на реда, довела до установяване и задържането на нарушителя.

По случая е образувано бързо производство и е уведомена прокуратурата.

