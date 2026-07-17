Заловиха близо 90 мигранти край западния турски град Измир тази нощ

Снимка: Пиксабей

Турската брегова охрана залови 89 мигранти, сред които и едно дете, край западния турски град Измир тази нощ, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на съобщение на бреговата охрана.

Според съобщението мигрантите са заловени при два отделни случая – един в района на градчето Сеферихисар, при който в крайбрежна зона са установени общо 61 мигранти и са задържани двама души, заподозрени в трафик на хора, и един в района на градчето Мендерес, при който в надуваема лодка в открито море са установени общо 28 мигранти, опитали да преминат на турска територия, посочва БТА.

При двата случая на място са изпратени екипи на бреговата охрана, които са предали мигрантите на местните миграционни власти със съдействието на турската жандармерия.

Редактор "Екип на Петел",

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