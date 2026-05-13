Заловиха бракониер да лови риба с мрежа в яз. „Тича“

13.05.2026 / 01:30 0

Снимка: ИАРА

Бракониер бе заловен на яз. „Тича“ след съвместна проверка на Териториално звено - Шумен в сектор "Рибарство и контрол" Русе, съвместно с представители на сдружение "Тича е живот", съобщиха от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Установеният нарушител е извършвал риболов с мрежен риболовен уред във водите на язовир "Тича".

На рибаря е съставен акт за установяване на административно нарушение. Мрежата е иззета.

