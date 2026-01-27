Заловиха бракониери в Рупите

Кадър,архив: Фейсбук

Служители на ДГС Петрич заловиха бракониери по време на незаконен добив на дървесина. Случаят е от днес в района на село Рупите, в забранена за сеч местност около храм "Света Петка Българска".



След получен сигнал, горските служители реагират мигновено и отиват на посоченото място, разказва Фокус. Откриват нарушителите в момент на натоварване на дървесината. Натоварените дърва са тополови, те са задържани и оставени за стхранение в разсадника на стопанството.



Съдействие са оказали и служители на Община Петрич.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!