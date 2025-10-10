Заловиха двама варненци, откраднали авточасти от склад

Снимка: Булфото

Двама, известни на МВР варненци - на 29 и 46 години, са заловени след бързи оперативни действия на служителите на Четвърто РУ. Установено е, че няколко дни по-рано те са извършили кражба на части за автомобили от склад на фирма, съобщават от ОД на МВР - Варна. Сигналът за извършеното престъпление е подаден от служител на предприятието. По случая е образувано досъдебно производство, което е докладвано на прокуратурата.

Рецидивист на 32 години е установен като извършител на кражба в резултат на предприети бързи действия от криминалисти от Първо РУ. Вчера - 9 октомври, в полицията бил подаден сигнал за разбит прозорец на фургон на фирма и липсващи множество строителни инструменти. Вещите са намерени и приложени към образуваното досъдебно производство.

В сряда служители на Първо РУ установили и задържали жител на село Любен Каравелово на 36 години, известен на МВР и осъждан. Според първоначалната информация той е проникнал в подземен паркинг – през незаключена врата на жилищна сграда и е извършил кражба на електрическа тротинетка, зарядно за нея и преносима зарядна станция. По случая е образувано досъдебно производство и е докладвано на прокуратурата.

