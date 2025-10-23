Заловиха грузинец, издирван с Червена бюлетина във Варна
23.10.2025
Пиксабей
65-годишен грузинец, издирван с Червена бюлетина, е заловен вчера от служителите на Първо Районно управление във Варна, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР.
Мъжът се опитал да заблуди полицаите представяйки им документ за самоличност с
невярно съдържание, но криминалистите бързо установили истината, посочват от полицията.
