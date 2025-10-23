реклама

Заловиха грузинец, издирван с Червена бюлетина във Варна

23.10.2025 / 09:36 1

Пиксабей

65-годишен грузинец, издирван с Червена бюлетина, е заловен вчера от служителите на Първо Районно управление във Варна, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР.

Мъжът се опитал да заблуди полицаите представяйки им документ за самоличност с
невярно съдържание, но криминалистите бързо установили истината, посочват от полицията.

 

