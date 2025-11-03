реклама

Заловиха и втория избягал затворник в Ловеч

03.11.2025 / 08:16 1

снимка: МВР, архив

Полицията е успяла през нощта да установи и задържи и втория от двамата избягали снощи затворници от затворническото общежитие в града.

Първият беше задържан само час след бягството, а търсенето на  другия е продължило до почти 02.00 часа, когато е открит на улица в Ловеч, предаде БНР.

21-годишните младежи са излежавали леки присъди за кражби и са и им оставали само по няколко месеца до изтърпяване на наказанията им.

 

kjk (преди 24 минути)
Рейтинг: 151034 | Одобрение: 16774
Къде са хукнали да си усложняват положението,като не могат да бягат!!!;)УхиленУсмивка Тая самоволна разходка из Ловеч дето си я направиха,ще им излезе през носа!!!;):errm:Гняв

