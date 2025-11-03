Заловиха и втория избягал затворник в Ловеч

снимка: МВР, архив

Полицията е успяла през нощта да установи и задържи и втория от двамата избягали снощи затворници от затворническото общежитие в града.



Първият беше задържан само час след бягството, а търсенето на другия е продължило до почти 02.00 часа, когато е открит на улица в Ловеч, предаде БНР.

21-годишните младежи са излежавали леки присъди за кражби и са и им оставали само по няколко месеца до изтърпяване на наказанията им.

