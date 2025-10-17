Заловиха издирвания за намушкания в гръб мъж в Ловеч

Булфото

Полицията залови издирвания мъж, съпричастен към намушкването на 25-годишен мъж в Ловеч, съобщиха от ОД на МВР.

Случаят е от нощта на 12 октомври. Младият мъж, който е криминално проявен и осъждан, беше намушкан в гърба и откаран за операция и лечение в болница в Плевен.

Като съпричастни към случая бяха задържани двама мъже от ловешкото село Дренов - на 20 и 25 години, а местонахождението на 50-годишен мъж, криминално проявен и осъждан, беше в процес на установяване.

Той вече и е задържан. Ще бъде привлечен като обвиняем и ще бъде арестуван за 72 часа, съобщиха от Окръжната прокуратура, предаде БТА.

