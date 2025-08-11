Заловиха криминално проявен запалил ниви и пасища между села в старозагорско

Пиксабей

На 8 август в Районното управление на Гълъбово е образувано досъдебно производство, затова че на 29 юли, около 01:55 ч. в ОДЧ на РУ-Гълъбово е получен сигнал за възникнал пожар в землището на сeло Главан, по главен път II-55.

При пристигане на място служители на Пожарната са установили едновременно възникване на няколко огнища по протежение на пътя между селата Мъдрец и Главан.

В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, като извършител на деянието е установен 29-годишен мъж, криминално проявен, който е задържан.

Установено е, че възникналите пожари са засегнали нива с люцерна, пасища, ниви с прибрана продукция и дере с широколистни насаждения.

29-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

