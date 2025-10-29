Заловиха мъж, откраднал овце от ферма във Варненско

Снимка: Пиксабей, илюстративна

62-годишен мъж е бил задържан вчера от служители на РУ - Провадия в рамките на предприети издирвателни действия. Той е жител на село Мировци и е известен на МВР.

Установено е, че в продължителен период от време мъжът е откраднал немалък брой овце от фамилна овцеферма, съобщават от ОД на МВР - Варна.

По случая е образувано досъдебно производство и работата по документирането му продължава под надзора на прокуратурата, а част от животните са предадени на собственика им.

