Заловиха мъж и жена, шофирали след употреба на наркотици

Снимка: МВР

33-годишен жител на Аксаково и жена на 39 години от Варна, водачи на леки автомобили, са били спрени за проверка вчера.

В рамките на инспекцията униформените от РУ Аксаково и Пето РУ констатирали, че шофьорите са се качили зад волана след употреба на наркотични вещества – амфетамин и кокаин, съобщават от ОД на МВР - Варна. По случаите са образувани досъдебно и бързо производства.



Преди дни служители на Първо РУ са задържали 26-годишен жител на Шумен за притежание на наркотици. В него униформените открили и иззели електронно устройство тип вейп, съдържащо синтетичен канабиноид, видно от направената експертна справка. Срещу него е образувано бързо производство и е докладвано на прокуратурата.

