Заловиха миниван с животни и месо без документи след "Кулата"

14.08.2025 / 19:46 0

Булфото

След постъпил сигнал от служител на „Гранична полиция“ през днешния ден за спрян в района след ГКПП „Кулата“ миниван, превозващ живи животни и месо, екип на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград извърши незабавна проверка на място.

При инспекцията беше установено, че в превозното средство се намират 7 овце и един пръч, както и 20 кг овчи разфасовки месо - всички без идентификационна и здравна маркировка и без придружаващи ветеринарномедицински документи. Превозното средство не е регистрирано за транспорт на живи животни и храни от животински произход, съобщават от БАБХ.

По разпореждане на официалния ветеринарен лекар, с оглед предотвратяване на разпространение на заразни заболявания, животните бяха евтаназирани, а месото – унищожено по установения ред. На водача на превозното средство е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Българската агенция по безопасност на храните припомня, че нерегламентираното транспортиране на животни и продукти от животински произход без документи, удостоверяващи здравния им статус и произход, крие сериозни рискове за здравето на хората и животните, както и за безопасността на храните.

БАБХ призовава гражданите при установяване на нарушения и нередности да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията 0700 122 99.

 

пекаря (преди 21 секунди)
Рейтинг: 5071 | Одобрение: 696
Заловен е защото не си е платил...където трябва.
ЧЕРВЕНИТЕ БОКЛУЦИ, СА НАЙ ДОЛНИТЕ, ЛИЦЕМЕРНИ И КРАДЛИВИ ИЗРОДИ НА ТОЗИ СВЯТ.

