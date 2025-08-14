Заловиха миниван с животни и месо без документи след "Кулата"

Булфото

След постъпил сигнал от служител на „Гранична полиция“ през днешния ден за спрян в района след ГКПП „Кулата“ миниван, превозващ живи животни и месо, екип на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград извърши незабавна проверка на място.



При инспекцията беше установено, че в превозното средство се намират 7 овце и един пръч, както и 20 кг овчи разфасовки месо - всички без идентификационна и здравна маркировка и без придружаващи ветеринарномедицински документи. Превозното средство не е регистрирано за транспорт на живи животни и храни от животински произход, съобщават от БАБХ.



По разпореждане на официалния ветеринарен лекар, с оглед предотвратяване на разпространение на заразни заболявания, животните бяха евтаназирани, а месото – унищожено по установения ред. На водача на превозното средство е съставен акт за установяване на административно нарушение.



Българската агенция по безопасност на храните припомня, че нерегламентираното транспортиране на животни и продукти от животински произход без документи, удостоверяващи здравния им статус и произход, крие сериозни рискове за здравето на хората и животните, както и за безопасността на храните.



БАБХ призовава гражданите при установяване на нарушения и нередности да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията 0700 122 99.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!