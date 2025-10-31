Заловиха млада жена с три вида наркотици да шофира в Шумен

снимка: Булфото

28-годишна жена от Смядово е установена да шофира с коктейл от наркотици в Шумен, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Около 00:40 часа на 30 октомври екип на пътна полиция спрял за проверка на бул. “Велики Преслав“ в Шумен водач на лек автомобил Форд Куриер с шуменска регистрация, каран от 28-годишната жена.

В автомобила пътувал 22-годишен от Салманово. В хода на проверката двамата направили опит да напуснат мястото. В същото време мъжът изхвърлил полиетиленово пликче с около половин грам бяло кристалобразно вещество, а жената - саморъчно свита цигара, по нейни данни - марихуана, предава Шум бг.

Тествана е за шофиране след употреба на наркотични вещества и техни аналози. Отчетена е положителна на амфетамин, метамфетамин и канабис. При последвалия обиск в автомобила е намерена вейп цигара със съдържание на наркотично вещество и две глави суха листна тревна маса - марихуана, около половин грам.

Жената не е дала кръвна проба за анализ. Двамата са задържани за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Образувани са бързи производства.

