Заловиха над 2,6 тона кокаин край Португалия

Снимка: Пиксабей

Полицията конфискува над 2,6 тона кокаин с предполагаема стойност от 500 милиона евро (570 милиона долара) в Атлантическия океан, край португалския бряг, каза днес италианската гранична полиция, предаде Ройтерс, цитирана от БНТ.

"Стойността на кокаина спрямо предполагаемата цена на едро е около 78 милиона евро. След достигане на дестинацията си и разреждане за продажба на дребно дрогата би могла да донесе общи приходи от около 500 милиона евро", допълва се в изявлението.

Наркотикът е бил намерен на борда на "ултра бърза надуваема лодка", каквито трафикантите обикновено използват, за да пренесат нелегална стока, оставена в морето от големи кораби, пристигащи от Южна Америка, се каза в изявление на италианската финансова полиция.

Четирима души на борда са били арестувани – двама испанци, жител на Гибралтар и мъж от Албания, който пребивава в Италия.

Операцията се е състояла със съдействието на испанските и португалските власти, като италиански прокурори от северния град Бреша са координирали действията на следователите.

Редактор "Екип на Петел",

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