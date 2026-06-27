Заловиха над половин килограм фентанил на АМ „Тракия“ край Пловдив

Снимка: Булфото

Над 500 грама фентанил са иззети при специализирани действия на служители от пловдивския отдел "Криминална полиция". Това съобщиха от пресцентъра на МВР-Пловдив.

На 26 юни край разклон за село Трилистник на АМ "Тракия" бил спрян лек автомобил, пътуващ към Черноморието. При претърсване в колата е открит пакет със съмнително съдържание, а експертна справка установила, че веществото е фентанил с общо тегло 505,11 грама.

По случая са задържани водачът и спътникът му, предава БНТ. Образувано е досъдебно производство по уведомена е Окръжна прокуратура- Пловдив.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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