Заловиха над тон хероин за 52 млн. евро в Полша

Снимка: Пиксабей

Над един тон хероин е бил заловен при мащабна операция в балтийското пристанище Гдиня, съобщиха полските власти. Наркотикът е бил укрит в четири контейнера, пристигнали от Обединените арабски емирства и декларирани като превозващи декоративни тухли. По случая са арестувани трима полски граждани – двама мъже и една жена на възраст между 33 и 43 години. Двама от задържаните остават в ареста.

При проверката митническите служители открили 1030 килограма хероин с приблизителна стойност 52 милиона евро на черния пазар, съобщава Нова телевизия. Операцията е започнала след сигнал от британските митнически власти.

Това е най-голямата акция срещу трафик на наркотици в страната през последните години и най-мащабното залавяне на хероин за повече от десетилетие, съобщи полското вътрешно министерство.

Редактор "Екип на Петел",

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