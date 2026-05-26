Заловиха нагли крадци във Варна

В края на отминалата седмица, след незабавни действия от варненската полиция, е задържан за срок до денонощие 35- годишен варненец, известен на МВР, осъждан. Рецидивистът е извършил кражба на артикули от лек автомобил, чрез счупване на стъкло, паркиран в кв. Виница. Униформените от Пето РУ намерили инкриминираните вещи и са ги приложили към образуваното досъдебно производство.

Междувременно мъж на 21 години е задържан за кражба след бързи оперативни действия на служителите на Второ РУ. В края на миналата седмица е подаден сигнал от пострадалата. Униформените задържали младежът, който е от гр. Провадия и е откраднал мобилен телефон, оставен без надзор в питейно заведение. По случаят е образувано досъдебно производство, информират от варненската полиция.

