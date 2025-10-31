Заловиха осъждан, предлагал вейпове и желирани бонбони с опасни съставки

Пиксабей

Вейпове и желирани бонбони със съдържание на психоактивно вещество са иззети при полицейска акция в Пловдив. Арестуван е 35-годишен криминално проявен и осъждан мъж, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града. Акцията е проведена на 28 октомври.

При претърсване в обитаван от пловдивчанина имот разследващите намерили 42 комплекта нагреваеми цигари за бездимно пушене с течност, реагирала на вид синтетичен канабиноид. Със същото съдържание били и съхраняваните от мъжа с цел продажба 260 желирани бонбони. Експертна справка е установила, че цялото количество на иззетото психоактивно вещество надвишава 637 грама. Допълнително при процесуално-следствените действия от адреса са конфискувани и над 325 грама марихуана.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Извършват се действия по разследването, допълниха от пресцентъра на Окръжна прокуратура - Пловдив, предаде БТА.

