Заловиха русенец да получава поръчана онлайн пратка с наркотици

Пекселс

Полицейските служители от районното управление в Бяла, Русенско, са заловили 34-годишен мъж от града, за когото имали информация, че поръчва наркотични вещества онлайн, съобщиха от полицията в Русе.

Мъжът бил заловен вчера, след като получил пратка от офис на куриерска фирма. Той доброволно предал пакета, в който имало течност, за която обяснил, че е поръчана и закупена по интернет.

Подобен случай имали вчера и полицаите от районното управление в град Сливо поле. При проверка на 24-годишен мъж в село Ряхово било установено, че той носи в себе си пълнител за електронна цигара с кафеникаво-жълтеникава течност, за която се предполага, че е със съдържание, попадащо в списъка на забранените от закона вещества - хексахидроканабинол, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!