Заловиха русенец да получава поръчана онлайн пратка с наркотици

03.12.2025 / 13:22 1

Полицейските служители от районното управление в Бяла, Русенско, са заловили 34-годишен мъж от града, за когото имали информация, че поръчва наркотични вещества онлайн, съобщиха от полицията в Русе. 

Мъжът бил заловен вчера, след като получил пратка от офис на куриерска фирма. Той доброволно предал пакета, в който имало течност, за която обяснил, че е поръчана и закупена по интернет. 

Подобен случай имали вчера и полицаите от районното управление в град Сливо поле. При проверка на 24-годишен мъж в село Ряхово било установено, че той носи в себе си пълнител за електронна цигара с кафеникаво-жълтеникава течност, за която се предполага, че е със съдържание, попадащо в списъка на забранените от закона вещества - хексахидроканабинол, предаде БТА. 

 

Уйо (преди 23 минути)
До преди две години хексахидроканабинола съвсем законносе предлагаше като течност за електронни цигари. Беше добре дошъл за хората страдащи от главоболие и/или безсъние. В Германия например е забранен за продажба, но не и за притежание.

