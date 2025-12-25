Заловиха шофьори да карат пияни навръх Коледа

Снимка Булфото

Полицията хвана поредни нарушители на пътя.

13 336 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалото денонощие.



Извършен е контрол на 15 211 водачи и пътници. Съставени са 3564 фиша и 430 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори, пише focus-news.net.



В рамките на изминалия ден с а установени общо 25 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 13 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 12 - с над 1,2 на 1000.



Според МВР, под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 7, а други четирима са отказали тестване.

