Заловиха телефонни измамници при опит да избягат през "Дунав мост"

Снимка: Булфото

Гранични полицаи задържаха на "Дунав мост" участници в телефонна измама при опит да напуснат страната. Към 20 ч. вчера гранични полицаи от ГПУ-Русе спрели за проверка лек автомобил, пътуващ за Гюргево. Колата била управлявана от 28-годишен мъж от Габрово, в нея пътувал и 17-годишен от Бяла.

При извършване на полицейската проверка поведението на шофьора породило съмнение у граничния полицай, че се касае за профил на участник в телефонни измами, съобщава МВР. Направен е оглед на пренасяния личен багаж. Служителят наредил да бъде отворено отделението за съхранение в дясната част на таблото и там била открита голяма сума пари.

При проведеното разследване водачът заявил, че получил указание по телефона да посети адрес в Дряново, където възрастна жена му е предала найлонова чанта с пари. Те трябвало да бъдат предадени на човек в Гюргево. Осъществен е контакт с РУ-Дряново, където до този момент не бил постъпвал сигнал за измама. На посочения адрес е изпратен патрул и станало ясно, че 81-годишна жена е предала на непознат голяма сума пари.

Колата и установените парични средства - 20 834 лева, предмет на престъпление, са иззети с протокол.

Двамата мъже са задържани със заповеди за полицейско задържане, по случая е регистриран заявителски материал по описа на Гранично полицейско управление – Русе.

