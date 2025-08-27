Заловиха трима, откраднали автомобил и 2 ръчни часовника в Суворово

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Грабеж на лек автомобил и два броя ръчни часовника са извършили трима мъже и една жена – известни на полицията, в Суворово.

Пострадалият е подал вчера сигнал в РУ Девня за случилото се и бързите действия на униформените довели до установяване и задържане на извършителите, съобщават от ОД на МВР - Варна.

По случая е образувано досъдебно производство, което се води под наблюдение на прокуратурата.

