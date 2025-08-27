реклама

Заловиха трима, откраднали автомобил и 2 ръчни часовника в Суворово

27.08.2025 / 12:50 0

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Грабеж на лек автомобил и два броя ръчни часовника са извършили трима мъже и една жена – известни на полицията, в Суворово. 

Пострадалият е подал вчера сигнал в РУ Девня за случилото се и бързите действия на униформените довели до установяване и задържане на извършителите, съобщават от ОД на МВР - Варна. 

По случая е образувано досъдебно производство, което се води под наблюдение на прокуратурата.

 

