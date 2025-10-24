Заложиха на редицата на Фибоначи в „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Тодор Чавдаров от София седна днес на горещия стол в „Сделка или не“. Той е зодия скорпион и работи като инженер-конструктор.

В стратегията си приложи редицата на Фибоначи. Това е поредица от числа, в която всяко следващо число е сбор от предходните две, като започва с 0 и 1. Последователността изглежда така: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...

Така първата кутия, която Тодор отвори в своята игра, бе №1 в която имаше 10 стотинки. В кутия 2 обаче бяха 20 000, а в кутия №3 – 100 000 лева.

Иначе Тодор излезе с кутия с фаталния №13. Стратегията обаче не му помогна, дори напротив, премахваше предимно големи суми.

Отхвърли няколко оферти от банкера, на стойност 3200 лв., 2100 лв. и 1000 лева. Два пъти Тодор получи и оферта за смяна на кутиите, като при втория път се съгласи и размени своята за №11.

След това отвори кутия №13 и видя, че късметът му е бил 15 000 лева, които бяха и най-високата сума в играта.

Така при 3 неотворени кутии, в които има 1 стотинка, 750 лв. и 2500 лева, банкерът го оферира със смяна на кутията.

Има сделка, каза Тодор и смени своята за №23. След това отвори №11, в които пък бяха 2500 лева.

След това отново получи смяна на кутията и размени 23 с №6.

В нея поне бяха 750 лв., а не едната стотинка.

