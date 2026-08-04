Залужни: Украйна никога няма да стане член на НАТО, защото не може да покрие стандартите

Кадър МО Украйна

Бившият главнокомандващ на украинската армия Валерий Залужни, който сега е посланик в Лондон, заяви, че не вижда перспектива страната му да стане член на НАТО. Това е станало по време на среща с украински посланици в понеделник, съобщиха „Европейска правда“ и Ройтерс. На срещата присъства и президентът на страната Володимир Зеленски, цитира Евроком

Според Залужни Украйна не отговаря на военните стандарти, необходими за присъединяване към Алианса.

„Познавам НАТО много добре. В продължение на около 12 години лично работих за това да покрием стандартите на НАТО и всяка година слушах истории как съвсем скоро ще станем членове. За съжаление, това никога няма да се случи“, е казал той, цитиран от изданието.

Посланикът е допълнил, че при сегашното ниво на развитие на въоръжените сили е „невъзможно“ страната да се присъедини към организация, чиито доктрини са формирани още през Втората световна война. По думите му Украйна се нуждае от модерни технологии, които вече се използват в държавите от НАТО, като системи за противоракетна отбрана и космически способности.

Валерий Залужни беше освободен от поста главнокомандващ преди 2 години след публични разногласия с президента Володимир Зеленски за начина на водене на войната с Русия. Преди време Залужни определи конфликта като патова ситуация. Според социологически проучвания той се ползва с доверие, сравнимо с това към Зеленски, и е смятан за евентуален кандидат за президент.

Редактор "Екип на Петел",

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