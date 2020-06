Заляха с черна боя звездата на Тръмп на Алеята на славата

кадър: Туитър

Звездата на президента на САЩ Доналд Тръмп на Алеята на славата в Холивуд бе покрита с черна боя, съобщи ТАСС.



Звездата е напръскана с черен спрей и върху нея е поставен плик с екскременти, става ясно от публикация в сайта Ти Ем Зи.

Авторите на статията допускат, че така е оправено послание във връзка с реакциите на президента Тръмп на масовите протести в страната след убийството на афроамериканеца Джордж Флойд по време на арест.

На видеозапис, публикуван от сайта, до звездата се вижда и надпис със синя боя "BLM" (Black Lives Matter - "Животът на чернокожите е от значение").

As far as I'm concerned, brown poop matters mor than @realDonaldTrump ! Trump's Hollywood Walk of Fame Star Vandalized, Blacked Out & 'BLM' https://t.co/OS0icf5FnC

Failed President Donald Trump’s star on the Hollywood Walk of Fame has been destroyed and blacked out during the #BlackLivesMatter protests. pic.twitter.com/Q20C0BOQxk