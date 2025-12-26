Заляха с фалшиви евро Добрич

Пиксабей

Броени дни преди влизането ни в еврозоната наш град хвана фалшиво евробанкноти. Жител на Добрич алармира в социалните мрежи за разпространение на фалшиви евра в града и призова за повишено внимание, особено сред служителите в търговски обекти и заведения, пише Гласнюз.бг.

По думите му ментетата изглеждат убедително и често попадат именно при хора, които рядко боравят с евро или работят в условия на голямо натоварване и опашки.

Авторът на сигнала подчертава, че при установяване на фалшива банкнота отговорността обикновено пада върху служителя, а не върху собственика на обекта, което може да доведе до сериозни финансови загуби дори за една смяна.

Той съветва персонала да използва проверяващи маркери, да оглежда внимателно холограмата, която при фалшивите пари е неясна, да проверява дали защитната лента не прилича на тиксо и дали няколко банкноти не са с един и същи сериен номер. Според него фалшивите евро се отличават и с по-гладка хартия.

"Добър ден! За жалост налично и в Добрич!

С цел да предпазя много служители, ето как изглежда фалшиво ЕВРО, което се разпространява в Добрич.

Има много хора които не са виждали дори евро, те са перфектната мишена. Също и места с големи опашки, заведения когато е лудница...

Тези недоброжелатели, не си дават сметка или не им пука, че не собственика, а СЛУЖИТЕЛИТЕ, ще платят сумата която са взели във фалшиви банкноти, защото отговорността е тяхна. Може до хиляди да набутат някого за една вечер!

Моят съвет, купете си химикал (или кажете на шефа си да ви осигури) с който да проверявате, остава маркер както ще видите на едната снимка. Вижте дали не е тип тиксо лентата. Холограмата трябва да е ясна, в случая е ужасна. Ако ви дават няколко вижте дали не са същия номер.

Хартията е по-гладка. Но, ако не внимавате и са ви нападнали на работа и се чудите как да насмагате, изобщо няма да разберете какво ви е дошло на главата! КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, от улицата на никого не се съгласявайте да ви обменя пари!!!! Само от банки и change бюра!

ПО-МЛАДИТЕ информирайте по-възрастните си близки! А от тук нататък опитите ще стават все повече," предупреди мъжът.

